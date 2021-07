Chiro Tijl uit Zemst breekt bivak af door overvloedige regen

Chiro Tijl uit Zemst heeft haar bivak in het Luxemburgse Beth moeten afbreken. Het bevak ging gisteren pas van start, maar sindsdien is het er onophoudelijk aan het regenen. De kinderen komen deze namiddag al terug naar huis.

De regen valt in het zuiden van het land met bakken uit de lucht en dat hebben ook de jeugdbewegingen die er op kamp zijn aan den lijve ondervonden. Daarbij ook Chiro Tijl uit Zemst dat op kamp is in Beth, in hartje Luxemburg. De toestand en de vooruitzichten zijn er dermate slecht dat beslist werd het kamp af te breken.

“Sommige groepen zijn van tent moeten veranderen, maar iedereen heeft wel nog droog kunnen slapen”, laat de leiding weten. “Omdat we echter niet zeker zijn dat dit de volgende nachten ook zo zou zijn, hebben we met spijt in ons hart de beslissing moeten nemen om het kamp hier al te stoppen.”

De bussen met de ongetwijfeld zwaar ontgoochelde kinderen zullen deze namiddag rond 15u30 aan de chirolokalen in Zemst arriveren.