Chrysanten fleuren Plantentuin Meise op

Tot en met 13 oktober kan je in Plantentuin Meise genieten van chrysanten. De opvallende bloemschikkingen zijn creaties van onder meer de Horteco-school in Vilvoorde, de Tuinbouwschool in Merchtem en COOVI in Anderlecht.

In het Kasteel van Boechout kan je twee weken lang meer dan 1.000 chrysanten bewonderen. "België speelt een belangrijke rol in de veredeling van sierplanten. Op het vlak van bolchrysanten nemen onze bedrijven een prominete plaats in. We dragen de sector dan ook een warm hart toe. Met de expo willen we het publiek laten kennismaken met de chrysant als ideale balkon, terras - en tafeldecoratieplant", zegt Manon Van Hoye van Plantentuin Meise.

Drie verdelers van chrysanten stellen tot 13 oktober hun mooiste bloemen tentoon. Ook vier tuinbouwscholen, waaronder Horteco in Vilvoorde, de Tuinbouwschool in Merchtem en COOVI in Anderlecht staken de handen uit de mouwen. "De leerlingen en leraars maakten verrassende bloemencreaties die de veelzijdigheid van de chrysant als kleurrijke herfstbloeier in de verf zetten", besluit Van Hoye.

'Chrysanten, verrassend veelzijdige bloemencreaties' loopt van 28 september tot en met 13 oktober in het Kasteel van Boechout in Plantentuin Meise.