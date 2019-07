Code oranje houdt in dat de gevolgen van de onweersbuien lokaal ernstig kunnen zijn. Door de hitte van de afgelopen dagen en het gebrek aan regen de voorbije maanden, is de bodem nog altijd erg droog. Dat kan lokaal wateroverlast veroorzaken wanneer het fel gaat regenen. Voor niet-dringende brandweerinterventies is het nummer 1722 geactiveerd. Vanaf morgenmiddag krijgen we rustiger weer.