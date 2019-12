Colruyt doet nieuwe poging voor winkel in Itterbeek

In Itterbeek, een deelgemeente van Dilbeek, blijft Colruyt proberen om een nieuwe winkel te openen langs de Ninoofsesteenweg. Colruyt diende een opnieuw aanvraag in voor de bouw van zo'n winkel. Het is nu afwachten hoe het buurtcomité, dat zich al jaren verzet tegen de plannen, zal reageren.

Op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Herdebeekstraat plant Colruyt de bouw van de nieuwe winkel. De plannen zijn al meer dan tien jaar oud. Dat het dossier zo lang aansleept, komt door het verzet van een buurtcomité. Het comité vindt de plannen van Colruyt te groot en er zouden problemen zijn op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid. Colruyt zegt dat het in de nieuwe vergunning die het aanvroeg, wel degelijk rekening hield met de opmerkingen van de buurt. Zo zou de winkel kleiner worden dan aanvankelijk was voorzien en zouden er ook een paar belangrijke verkeersaanpassingen zijn doorgevoerd. Afwachten of het buurtcomité deze keer geen graten ziet in de nieuwe plannen.