Comeos: "Hamsteren is nergens voor nodig"

De verscherpte maatrgelen door de federale overheid heeft de inwoners naar de winkels gelokt. Dat blijkt uit foto's die de redactie gisteren doorkreeg van kijkers uit verschillende warenhuizen. Comeos, de organisatie die de handel en diensten in ons land vertegenwoordigt, is duidelijk: "Hamsteren is nergens voor nodig."

Twee uur aanschuiven aan de kassa, 70% meer online bestellingen en winkels die vroegtijdig de deuren sloten omdat er te veel volk was in de winkel. Het waren hallucinante taferelen in de winkels gisteren. Ook vandaag was het bijzonder druk in de magazijnen. Toch vraagt Comeos om niet te hamsteren.

"Er is voldoende van alles. Ik heb het zelf persoonlijk gecheckt", zegt CEO van Comeos Dominique Michel. "De uitdaging vandaag is een logistieke uitdaging. Bijvoorbeeld hoe krijgen we twee keer zoveel pasta in de rekken dan normaal? Dat betekent twee keer zoveel vrachtwagens, meer chauffeurs. Dat is bijna onmogelijk en daarom zijn er af en toe lege rekken. Maar die zijn binnen de twee uur weer vol. Maak u dus geen zorgen, maar heb een beetje geduld."

Dezelfde woorden bij warenhuisketen Colruyt. "De stock is er, ons distributiecentrum is goed bevoorraad en er is geen tekort. Onze medewerkers moeten wel keihard werken om alle rekken aangevuld te krijgen", aldus woordvoerder Hanne Poppe. "We bekijken hoe we medewerkers in de winkels kunnen helpen. Vorige week zijn al een honderdtal mensen uit onze centrale diensten hun collega's in de verkoop een handje gaan toesteken."