De kunstschatten uit Congo die in het AfricaMuseum in Tervuren staan, moeten op termijn worden teruggegeven aan Congo. Dat vindt de Congolese president Tshisekedi.

Felix Tshisekedi deed die uitspraak bij de opening van een nieuw museum voor nationaal erfgoed in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Dat museum wil z’n collectie in de toekomst uitbreiden met kunstschatten die in de koloniale tijd naar Europa en dus ook België zijn meegenomen. In het AfricaMuseum bevinden zich duizenden van die kunstvoorwerpen. Het museum in Tervuren zegt bereid te zijn om rond de tafel te gaan zitten en te bekijken hoe een gedeeltelijk teruggave mogelijk is.