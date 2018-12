Cordon sanitair doorbroken in Halle?

In Halle is er heel wat heisa ontstaan rond de beslissing van het burgerplatform Halle 2019 om te zich te verbinden aan de lijst van het Vlaams Belang om zo een zetel te bekomen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW. Volgens Yves Demanet was de lijstverbintenis de enige manier om in de raad te zetelen. "Verder is er geen enkele samenwerking voorzien", aldus Demanet in Het Laatste Nieuws. Sp.a. Halle reageert furieus.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst heeft CD&V 2 zetels, Sp.a en Groen hebben 1 zetel. N-VA en Open Vld verbinden hun lijsten aan mekaar en slepen zo 3 zetels in de wacht en op diezelfde manier verbindt het burgerplatform Halle 2019 zijn lot nu aan dat van het Vlaams Belang om zo een zetel te behalen. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst houdt zich bezig met individuele dossiers van de klanten van het OCMW.

Yves Demanet ziet geen graten in de samenwerking. Nochtans bestaat ook in Halle tegen het Vlaams Belang al jaren een cordon sanitair.. Volgens Demanet is de lijstverbinding de enige manier om een zitje binnen te halen voor Halle 2019. Het Vlaams Belang steunde de vraag van Halle 2019. Zelf is er voor Vlaams Belang in het Comité overigens geen opvolging voorzien, de lijstverbinding zorgt er voor dat alleen Halle 2019 in het comité komt.

Sp.a Halle neemt 'met verbijstering en verontwaardiging nota van het feit dat het cordon sanitaire in Halle werd doorbroken door de lijstverbintenins tussen het Vlaams Belang en Halle 2019", aldus sp.a in een persmededeling. "Ik denk dat heel wat kiezers van Halle 2019 en vooral handelaars in Halle zich nu bedrogen zullen voelen", aldus sp.a-voorzitter Bertrand Demiddeleer. "Yves Demanet en zijn partij gaan duidelijk voor het eigenbelang en stellen postjes voor op het algemeen belang van de Halse middenstand", klinkt het.

(Foto Mozkito)