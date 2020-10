Corona-afdelingen in Brusselse ziekenhuizen zijn volzet

De stijging van het aantal vastgestelde besmettingen met COVID-19 zet zich door. Afgelopen woensdag zijn er in ons land voor het eerst meer dan 3.000 nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus geteld. Gemiddeld raken nu elke dag meer dan 1.913 mensen besmet in ons land. Vooral in Brussel en ook de Vlaamse Rand stijgt het aantal besmettingen snel. Vrijdag waren er 231 nieuwe positieve gevallen in onze regio, gisteren 230. Dat zijn de hoogste dagcijfers in maanden. In totaal zijn er dus 461 nieuwe gevallen in Halle-Vilvoorde de voorbije twee dagen. 3 op de 4 daarvan komt uit een gemeente in de Vlaamse Rand. De Brusselse ziekenhuizen, waar ook een groot deel van de coronapatïenten uit de Vlaamse Rand terechtkomen, melden dat hun corona-afdelingen zo goed als volzet zijn. Het UZ Brussel laat weten dat ze gestart zijn met het overplaatsen van COVID-19-patiënten naar het ziekenhuis van Aalst. Ook andere Brusselse ziekenhuizen sturen coronapatiënten nu door naar hospitalen in andere regio’s. Doen we dat niet, dan komt de niet-COVID-zorg in het gedrang, klinkt het bij de ziekenhuizen.