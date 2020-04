Crisismanager voor woonzorgcentrum De Maretak

Vanaf morgen gaat een crisismanager aan de slag in woonzorgcentrum De Maretak in Halle. Onder meer de stad Halle had daarom gevraagd. In De Maretak stierven de voorbije weken 38 bewoners. Het is niet duidelijk hoeveel van hen overleden zijn door het coronavirus, maar burgemeester Marc Snoeck (sp.a) wil dat er ingegrepen wordt om de situatie onder controle te krijgen.