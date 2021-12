Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei wordt ZENDER

De Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei, bekend van onder meer het blad PenZine, de Erfgoeddag en de QR-codes in het Pajotse landschap, gaat voortaan als ZENDER door het leven. Met een nieuwe naam komen ook nieuwe ambities. Meer dan vroeger wil ZENDER sterke cultuurprojecten een duwtje in de rug geven.

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei begon tien jaar geleden als een kleine erfgoedcel, maar groeide intussen uit tot een belangrijke cultuur- en erfgoedspeler in de regio. “Samen met de lokale besturen, vrijwilligers, bibliotheken, cultuurcentra, heemkringen en vele andere grote en kleine partners verzetten we heel wat werk”, klinkt het. “Na tien jaar is het tijd voor iets nieuws. Meer dan vroeger zet ZENDER de spot op de podia, festivals of expo’s in het Pajottenland en de Zennevallei.”

ZENDER wil sterke cultuurprojecten meer dan ooit de kans geven. Daarnaast blijft het de vaste waarde achter onder meer PenZine en de Erfgoeddag. Ook de gekende taken blijft het uitvoeren. “Lokale besturen kunnen nog altijd bij ons rond religieus erfgoed of andere erfgoedvragen, net als verenigingen en inwoners.”