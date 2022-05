De Franstalige partij DéFI stelt voor om Brussel uit te breiden tot de randgemeenten. Het wil daarom in de gemeenten in de Vlaamse Rand referenda organiseren over een eventuele toetreding tot het Brusselse Gewest. Dat meldt La Dernière Heure.

DéFI wil referenda in randgemeenten: “Inwoners zelf laten beslissen of ze bij Brussel of Vlaanderen horen”

DéFI – het vroegere FDF – heeft altijd al uitgesproken ideeën gehad als het over de Vlaamse Rand gaat. Dat is ook nu niet anders. De partij wil referenda organiseren in randgemeenten waarbij inwoners kunnen beslissen of hun gemeente moet toetreden tot het Brusselse Gewest. “Franstaligen in de rand voelen zich in de steek gelaten. Sinds Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst is, is er sprake van een demobilisatie. Volgens ons moeten inwoners in de Rand zelf kunnen beslissen of ze bij Brussel of Vlaanderen horen. De inwoners moeten er gehoord worden over hoe zij hun toekomst zien. Dat is nog nooit gebeurd”, aldus voorzitter François De Smet in La Dernière Heure.

DéFI stelt voor om de referenda te houden in elke gemeente die tegen Brussel aangrenst, maar zeker in de zes faciliteitengemeenten: Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Wemmel. Het voorstel lokt heel wat reactie uit aan Vlaamse zijde. "DéFI probeert aloude tegenstellingen in de Vlaamse Rand opnieuw op te poken, maar dat zal zonder gevolg blijven", zegt Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang Klaas Slootmans. "Er zal geen centimeter Vlaamse grond meer opgaan in het Brusselse Gewest."

Vanuit N-VA reageerde federaal parlementslid Theo Francken. "Mechelen wil Boortmeerbeek, Brussel wil de Vlaamse Rand. Blijf allemaal eens van Vlaams-Brabant af", was hij duidelijk. Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts noemt het idee van DéFI tot slot veelzeggend 'nuts'.