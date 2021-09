D’Ieteren wil vestiging in Drogenbos sluiten

D’Ieteren wil carrosserie Wondercar in Drogenbos sluiten. Ook een vestiging in Elsene moet dicht. Dat heeft de invoerder van onder meer Volkswagen en Audi in ons land gezegd tijdens een buitengewone ondernemingsraad. 103 van de 386 banen staan op de tocht.

Er is al een tijdje onrust bij de garages van autogroep D’Ieteren. Begin deze maand werd er gestaakt omdat de directie de loons- en arbeidsvoorwaarden wil terugschroeven. Op die manier wil het de garages rendabel houden. In een referendum wees het personeel het voorstel van de directie af, waarop D’Ieteren nu de verlieslatende garages in Elsene en Drogenbos wil sluiten. Opvallend, de vestiging van Wondercar in de faciliteitengemeente is nog geen drie jaar open.

De procedure-Renault voor collectief ontslag is intussen opgestart. De directie laat weten dat de vakbonden onderhandelingen hebben onmogelijk gemaakt. "D’Ieteren speelt het hard, maar wij staan nog altijd open voor discussie. De bal ligt in het kamp van de directie. De vraag is of zij nog willen praten”, klinkt het bij de socialistische vakbond.

In Elsene is het werk neergelegd na de aankondiging dat de vestiging sluit. Het is niet bekend of er nog acties volgen en of de staking uitbreidt naar de andere vestigingen. D’Ieteren heeft naast de garages in Elsene en Drogenbos ook nog vestigingen in Anderlecht en Zaventem.

Foto: Google Maps