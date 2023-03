Dag van de Motorrijder: we moeten meer 'kijken kijken'

Het is vandaag de Dag van de Motorrijder. Op 19 locaties in Vlaanderen zijn motorrijders welkom voor een gratis nazicht van hun voertuig en een behendigheidsparcours. In onze regio kan dat in Asse. Naar aanleiding van de Dag van de Motorrijder lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde ook een nieuwe campagne die automobilisteren aanspoort om te ‘kijken kijken’ en zo elke motorrijder te zien.