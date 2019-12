Dagelijks tienduizenden Brusselaars aan het werk in Vlaanderen

Het aantal Brusselaars dat de hoofdstad verlaat om in een ander gewest te gaan werken, lag met 74.500 vorig jaar iets lager dan in 2017. De overgrote meerderheid, ruim 50.000 Brusselaars, pendelt naar Vlaanderen om te werken en 70 procent van die pendelaars maakt gebruik van de auto om zich te verplaatsen. Opvallend is dat 12 % van de Brusselaars gaat werken op de luchthaven van Zaventem. 50 procent van de pendelaars in Brussel heeft Vlaams-Brabant als werkbestemming.