De Buitenring: Zwemmen aan zee kan niet 's avonds

De tropische hitte heeft ook nog een neveneffect aan de kust. Voor heel wat mensen is het verleidelijk om 's avonds in zee te zwemmen, nadat de redders om 18u30 het strand verlaten hebben. "Het is voor een gemeentebestuur, want het gemeentebestuur bepaalt het uiteindelijk, niet evident om zomaar te gaan beslissen die dagen langer te openen", zegt An Beun van de intercommunale kustreddingsdienst IKWV.

Wie zich toch waagt aan avond- en nachtzwemmen riskeert een GAS-boete."De kinderen kunnen in een stroming verstrikt geraken, waar je zelf niet meer kunt in zwemmen. De redders weten op dat vlak wel wat gedaan en wat ze moeten doen. Als je er alleen voor staat op dat moment kan het wel eens heel slecht aflopen", aldus Beun.