De Buyst sterkste in Zesdaagse van Bremen

Keisse en De Buyst wonnen niet alleen op punten, het duo zette in de afsluitende ploegkoers de naaste concurrenten op één of meer ronden. Het Deens-Duitse duo Hester-Reinhardt werd tweede, de Italiaan Consonni moest samen met Zwitserse ploegmaat Marguet vrede nemen met de derde plaats.

De Buyst was bijzonder tevreden met de overwinning. "Het heeft jaren geduurd voor ik met Iljo kon samen rijden in een Zesdaagse. Nu het eindelijk gelukt is, hebben we dat in stijl gedaan," aldus De Buyst.

Foto: Instagram Jasper De Buyst