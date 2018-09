De dubbelslag van Remco!

Voor wie nog een slogan zocht: Dilbeek, waar wereldkampioenen thuis zijn! De dominantie van Remco Evenepoel uit Schepdaal kent werkelijk geen grenzen. Na het goud in het tijdrijden dinsdag pakte hij zopas ook de wereldtitel op de weg in Oostenrijk. Bij de junioren deed geen enkele renner hem dit ooit voor. Voor de diehard bijgelovigen: Remco deed het met rugnummer 13!

Remco Evenepoel uit Schepdaal (Dilbeek) blijft een ongeziene suprematie tentoonspreiden in het wielrennen bij de junioren. De 18-jarige Remco kreeg tijdens de wegrit vanmiddag nochtans af te rekenen met pech. Hij raakte betrokken in een grote valpartij en reed op zeker ogenblik met anderhalve minuut achterstand. Maar de Kannibaal van Schepdaal maakte die in een mum van tijd goed, en op 20 kilometer van de streep liet hij ook zijn laatste medevluchter, de Duitser Marius Mayrhofer, achter en reed solo naar het goud. Ilan Van Wilder uit Opwijk reed in dienst van Evenepoel eveneens een steengoed WK maar viel letterlijk weg toen hij 30 km voor de finish iets te driest een bocht nam.

RINGtv volgde de race in een supporterslokaal in Schepdaal. Morgen krijgt u daarvan het verslag te zien in ons nieuws.