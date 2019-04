De Gebeure opnieuw beste op Carnaval Halle

De show en char van De Gebeure blies iedereen omver tijdens carnaval. Op een bepaald moment liepen er gazelles, leeuwen, giraffen en een olifant over de Grote Markt. Het publiek wist niet waar eerst kijken. Achter de act volgde de al even indrukwekkende shar, die uit vijf delen bestond.

De prijs voor beste kostuum in categorie A moesten De Gebeure wel aan De Smosjterpotten laten, maar met hun vierde eindoverwinning op rij evenaren ze wel het record van Dei van Sinte Roukes. Die legendarische Halse carnavalsvereniging is met 13 overwinnen de absolute recordhouder.

In categorie B was de eindoverwinning voor de Afzakkers, in categorie C wonnen de Froesjeleirs.