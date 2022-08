De Gordel maakt de groene Rand nog groener

Op zondag 4 september is er De Gordel. Dat is het jaarlijks fiets-en wandelevenement in de groene Rand. Zoals de voorbije twee jaar wordt voor elke inschrijving een boom geplant in de Rand. Dat leverde al 23.500 nieuwe bomen op.

In de eerste aflevering van de reeks over de Gordel praten we met Yoeri Bellemans van de Bûûmplanters die de boomplantactie in goede banen leidt. “Neem je deel aan de Gordel en registreer je je, dan kan je vragen om de boom bij je thuis te planten of je kan die wegschenken. We vinden altijd wel plaats voor die bomen die worden weggeschonken. Zo komen ze bv. terecht in tuinen van scholen of jeugdverenigingen of op openbare plaatsen. Als je zin hebt kan je ook helpen om de bomen te planten.”



Meer in de eerste aflevering van de reeks over De Gordel.