De Lijn heeft vandaag jaar nieuw tijdelijke busstation in gebruik genomen aan het Noordstation. Het busstation aan het Noordplein komt er na klachten van chauffeurs en reizigers over de slechte staat en onveiligheid aan de perrons onder de stationsgebouwen.

Na de klachten werd een aantal maanden geleden de halte aan het Noordstation verplaatst naar het Rogierplein. Nu is de nieuwe busstopplaats op het Noordplein naast het station klaar en in gebruik genomen. Toch is ook dat een tijdelijke oplossing. In de loop van 2021 zou worden gestart met de werken aan het CCN-gebouw waar de oude perrons liggen.