De Lijn zet vanaf vandaag extra bussen in

De vele jongeren die op een bus moesten bracht met zich mee dat, ondanks de mondmaskerplicht, veel reizigers zich niet veilig voelden in de drukte. “De Lijn nam meteen maatregelen, zoals het inzetten van bussen met grotere capaciteit, verschuivingen in uren of trajecten en het inleggen van extra ritten door De Lijn of haar exploitanten. Deze maatregelen konden hier en daar de nood al lenigen, maar bleken uiteindelijk niet voldoende”, zegt woordvoerder van De Lijn Karen Van de Sype.

Daarop besliste minister van Mobiliteit Lydia Peeters om tal van buslijnen te versterken met autocars. Die sector is hard geraakt door de coronacrisis, waardoor zij capaciteit ter beschikking hebben. “Vanaf maandag rijden de privébussen achter de bussen van De Lijn tijdens de schoolspits. Ze volgen exact dezelfde route en stoppen aan dezelfde haltes”, zegt Van de Sype. “Pas als het op de bussen van De Lijn druk wordt, kan er worden opgestapt op de autocar.”

Ook op de autocars stappen de reizigers achteraan op, is een mondmasker verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar, en dient men in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs. In onze regio worden buslijnen richting scholen in Lennik, Halle, Zaventem, Alsemberg en Haacht versterkt.