"De piek van de epidemie ligt achter ons"

De piek ligt achter ons. Die bemoedigende woorden zei viroloog Steven Van Gucht van Sciensano deze voormiddag tijdens de dagelijkse update van de epidemie in ons land. "Het is positief om op te merken dat de piek van het aantal overlijdens achter ons ligt, zowel in de ziekenhuizen als in de woonzorgcentra", aldus Van Gucht.

Momenteel liggen er 4.765 patiënten op een covid-afdeling in een ziekenhuis in ons land. Dat zijn er 234 minder dan gisteren. Er werden gisteren iets meer nieuwe patiënten opgenomen in vergelijking met de dag voordien, maar wel heel wat minder dan tijdens de piek begin april. Toen werden dagelijks zo'n 600 patiënten opgenomen, gisteren waren het er 263, de dag voordien 172. Ook het aantal dagelijkse overlijdens daalt.

“Het aantal overlijdens blijft hoog, maar het is duidelijk dat ook de piek van de aantal sterftes achter ons ligt”, aldus viroloog Steven Van Gucht. “Die moeten we ergens rond 12 april situeren. Dat geldt zowel voor de ziekenhuizen als de woonzorgcentra. Maar het is een weerbarstig en koppig virus, we moeten dus blijven volhouden", aldus Van Gucht.

In het UZ Brussel liggen op dit moment 96 patiënten in de COVID-19-zone van het ziekenhuis. Dat zijn er 16 minder in vergelijking met vorige week woensdag. Eén van de COVID-19-verpleegeenheden is door het lager aantal opnames kunnen sluiten. In geval van een nieuwe opflakkering kan die wel snel opnieuw geopend worden. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde lagen er vorige week woensdag 43 Covid-19 patiënten, vandaag zijn er dat 41. Van de ziekenhuizen in Halle en Asse zijn de cijfers niet gekend.