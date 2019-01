Demente vrouw in levensgevaar door onderkoeling

Een 91-jarige demente vrouw, die in een woonzorgcentrum in Maleizen woont, verkeert in levensgevaar nadat ze vannacht het centrum op eigen houtje kon verlaten en later buiten onderkoeld werd teruggevonden. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een onderzoek geopend.

De vrouw is in de vroege ochtend door de politie en de nachtverpleging in de onmiddellijke omgeving van het woonzorgcentrum buiten aangetroffen en in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. De vrouw had onderkoelingsverschijnselen. Het parket heeft een onderzoek geopend naar schuldig verzuim.

"Mogelijk is de vrouw naar buiten kunnen stappen doordat een deur openstond of niet op slot was. Het parket van Halle-Vilvoorde gaat na of het woonzorgcentrum de nodige voorzorgsmaatregelen nageleefd heeft en of het voorval niet voorkomen kon worden," zegt Sébastien Verbeke, de korpschef van politiezone Druivenstreek.

Het is momenteel nog onduidelijk hoelang de vrouw buiten rondgedoold heeft. Dat is één van de dingen die het onderzoek zal moeten uitwijzen. De politiezone Druivenstreek roept intussen alle rusthuizen - zeker bij dit koude weer - alert te zijn dat alle deuren gesloten zijn.