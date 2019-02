Den Broebel wordt natuurpark

Den Broebel, waar de kantine en het veld van Blauw-Wit Lombeek gelegen was, staat al jaren leeg en is in die tijd zwaar verloederd. In 2017 besloot de gemeente Roosdaal he gebouw te slopen en er een polyvalente zaal neer te poten. De nodige vergunning daarvoor worden binnen enkele weken aangevraagd. De gemeente heeft 500.000 euro opzij gezet voor de bouw.

Maar het hele project wordt nu uitgebreid. Tussen de kerk en de toekomstige polyvalente zaal ligt een stukje natuur dat de gemeente Roosdaal toegankelijk wil maken. Eerst worden alle bomen weggehaald en het domein omgevormd tot een open park.

Ter compensatie wordt op de helft van het voetbalveld nieuwe bomen geplant. Verder moet er ook een speelweide komen, zodat de hele site een gezellig natuurplekje wordt in het centrum van de Roosdaalse deelgemeente. In de loop van 2020 moeten de werken klaar zijn.