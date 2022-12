Deze programma’s werden het drukst bekeken in 2022

Op het einde van het jaar is het altijd fijn om eens terug te blikken. Maar welke nieuwsreportages of welke programma’s werden het vaakst bekeken op www.ringtv.be . We zetten de 10 meest bekeken programma’s op een rij!

1. NIEUWS 15 februari – Man blokkeert ING-filiaal om geblokkeerde rekening.

Marc Meert was het getreuzel van zijn bank ING beu. Door een administratief probleem was zijn zichtrekening al maanden geblokkeerd, waardoor hij niet aan zijn centen kon. Marc vond er niets beter op om op zijn beurt het bankfiliaal van Asse te blokkeren.

2. RINGtv Sport - Triomftocht van Remco Evenepoel

2 oktober was Remco-dag. Schepdaalnaar, wereldkampioen en Vuelta-winnaar Remco Evenepoel werd eerst ontvangen in CC Westrand in Dilbeek voor de toekenning van zijn ereburgerschap. Daarna ging het met de wagen, begeleid door fietsers, naar de Brusselse Grote Markt.

3. OVER DE RAND -Radio Rand

Eind vorig jaar startte in het Pajottenland een gloednieuwe radio: Radio Rand. Deze radio wil echte lokale radio brengen maar met bekende stemmen.

4. DE MOOISTE KERSTSTRAAT - En de winnaar is ...?

Bijna 2.500 RINGtv-kijkers brachten hun stem uit op de Mooiste Kerststraat van onze regio. Tijdens de eindejaarsperiode in 2021 bracht jouw zender zes prachtig verlichte straten in beeld die we nomineerden voor die titel.

5. BESTE SOUPER – De finale

Zes verschillende gemeenten (Kampenhout - Kapelle-op-den-Bos - Liedekerke - Overijse - Ternat - Wemmel) streden eind mei voor de felbegeerde titel van Beste Souper.

6. IN DE BAN VAN DE RING – Tussen Waterloo & Overijse

In juni ontmoette Kris aan de Leeuw van Waterloo Fatmata Saidankay. Zij vluchtte uit Sierra Leone en kwam helemaal alleen aan in ons land. Fatmata vertelde ons wat er vanaf dat moment gebeurd is. En Nico Vancouver is een blinde pianist uit Overijse met een schitterende carrière. Hem ontmoette Kris in de Musica Mundi School.

7. ZOMERKRIEBELS - Zomerbar in Vilvoorde

Zomerkriebels nam je deze zomer mee naar de leukste zomerplekjes en evenementen van onze regio. Vandaag zoeken we verkoeling op de Asiat site in Vilvoorde, een ontmoetingsplek met plaats voor tentoonstellingen, kleine evenementen en een hapje en een drankje.​ Begin augustus hielden we halt aan de zomerbar in Vilvoorde.

8. RONDJE RAND – Nerocafé in Hoeilaart

Het Nerocafé in het centrum van Hoeilaart is een goed bewaard voorbeeld van een tramstation uit het einde van de 19de / begin 20ste eeuw. Daarom werd het in 1997 beschermd als monument. Een jaar later werd het station grondig gerenoveerd en omgebouwd tot café, opgedragen aan twee andere monumenten: stripheld Nero en zijn geestelijke vader Marc Sleen.

9. VIVA! Achter de Schermen – AZ Jan Portaels

Het ziekenhuis van Vilvoorde AZ Jan Portaels maakt zich op voor een nieuwe campus achter het station. En dat is nodig want het ziekenhuis is dringend aan vernieuwing toe.

10. VIVA! Lifestyle – Puur Passie

Begin oktober inspireerde bloemenspeciaalzaak Puur Passie in Tollembeek haar klanten met opendeurdagen en een grote tentoonstelling.