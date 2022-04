Deze zomer opnieuw bussen naar domein Hofstade

De gemeente Zemst, Sport Vlaanderen en De Lijn slaan sinds een aantal jaar de handen in mekaar om tijdens de zomer een bus te laten stoppen aan het domein. En dat is ook deze zomer weer het geval. ‘De bus is een veilige manier om naar het Sport Vlaanderendomein te komen’, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). ‘Bovendien is het een goed alternatief voor de auto waardoor de verkeersdruk in onze dorpscentra beperkt wordt. We investeren graag mee in de veiligheid aan en rond het domein in Hofstade. De dienstverlening op zon- en feestdagen - die er anders in de zomer niet is – is extra meegenomen. Nu nog wachten op beter weer en dan kan iedereen naar het domein om er ten volle te genieten.’ Op dagen waarop er veel volk wordt verwacht, zal een accordeonbus worden ingezet. De extra kosten die de tijdelijke halte met zich meebrengt, worden verdeeld over de gemeente Zemst, Sport Vlaanderen en De Lijn.