Dierenopvangcentrum roept op: “Een schaaltje water zetten is van levensbelang voor dieren”

Heel wat dierenopvangcentra trekken aan de alarmbel. Door de droogte en warmte krijgen ze heel wat verzwakte dieren binnen. Want ook dieren lijden erg onder hoge temperaturen. In het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen zochten we naar antwoorden hoe we dieren het best kunnen beschermen.

Met veel liefde en geduld en aangepaste voeding proberen ze in het opvangcentrum in Malderen verzwakte dieren weer aan te sterken. Door de droogte vinden de dieren heel moeilijk water en voedsel. Hele nesten komen zo in de problemen en sterven zelfs uit. Maar we kunnen zelf op een eenvoudige manier al heel wat dierenleed voorkomen.

“Door de droogte zijn er heel weinig slakken en insecten, waardoor heel wat dieren geen voedsel meer vinden. Er komen ook geen planten of jonge scheuten uit de grond”, zegt Marc Van De Voorde. “Daarom zou ik een schaaltje met water onder een struikje in de schaduw zetten. Het schaaltje mag niet te vol, zodat de dieren niet kunnen verdrinken. Voor ons is dat een kleine moeite maar voor de dieren is dat echt van levensbelang.”

Niet alleen water is nodig, maar de egels hebben ook eten nodig. “Het beste eten voor egels zijn kattebrokken, daar komen geen wormen of maden op. Gewoon water en droge voeding is dus genoeg. Geef wilde dieren nooit koemelk”, gaat Marc verder. “Egels kunnen daar niet tegen. Ze krijgen diarree en zitten dan met heel wat problemen.”