Dilbeek kleurt rood voor Remco

De spanning stijgt in Dilbeek. Zondag weten we of Remco Evenepoel de eerste Belg wordt in 44 jaar die een grote ronde wint. "Wie er nog naast keek, leeft op een andere planeet: een jonge Dilbekenaar levert een geweldige sportprestatie. Of Remco nu zondag de Vuelta wint of niet: deze prestatie kan nu al niet meer stuk," glundert burgemeester Willy Segers. "Zorg de komende dagen voor zoveel mogelijk rood in de Dilbeekse straten, als steun voor Remco vanwege het Dilbeekse thuisfront tijdens deze spannende dagen die nog resten."

Ook in café In de Rustberg in Schepdaal, vlakbij het ouderlijk huis van Evenepoel, maken ze zich klaar. Momenteel is het café gesloten omdat de eigenaars genieten van hun jaarlijkse vakantie, maar dit weekend kan je er het slot van de Ronde van Spanje op groot scherm volgen. Op een huldiging in eigen gemeente wordt het nog even wachten, want na de Vuelta trekt Remco meteen richting Australië, waar hij het wereldkampioenschap rijdt.