Dilbeek krijgt opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarigen

Fedasil opent een opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarigen in Dilbeek. Vanaf het voorjaar van volgend jaar zullen er in een gebouw in de Kattebroekstraat 51 jongeren die zonder ouder of wettelijke voogd in ons land aankomen, worden opgevangen.

Het opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarigen komt in een gebouw van de CM in de Kattebroekstraat in Dilbeek. “In datzelfde gebouw aan de Kattebroekstraat werden eerder ook al kwetsbare minderjarigen opgevangen door de organisatie Minor Ndako”, zegt Lies Gillis van Fedasil. “Na de nodige aanpassingswerken zal het centrum kunnen openen in maart 2022. Er worden 30 medewerkers aangeworven voor de begeleiding van de jonge bewoners. De jongeren verblijven er in een afzonderlijke leefgroep, met een eigen team van begeleiders en opvoeders. Ze worden begeleid in hun schoolloopbaan en voorbereid op een meer zelfstandig leven.”

Fedasil wil met het nieuwe opvangcentrum de druk op het opvangnetwerk verminderen. “Door een gebrek aan plaatsen blijven sommige personen die zich bij het aanmeldcentrum in Brussel in Klein Kasteeltje aanmelden, op straat, zonder enige opvang”, vertelt Gillis. “In deze context tracht Fedasil snel de opvangcapaciteit te verhogen om zo alle personen die bescherming vragen in ons land, een opvangplaats te kunnen bieden.”

Vlaams Belang Dilbeek is niet te spreken over het nieuwe opvangcentrum. De oppositiepartij vindt dat Dilbeek al genoeg kampt met grootstedelijke problemen door de nabijheid van Brussel en er een opvangcentrum niet meer kan bij hebben. “Dilbeek is een gastvrije gemeente, maar op een bepaald moment is de emmer vol en dit asielcentrum is de druppel te veel", vindt gemeenteraadslid Kris Peeters.

Foto: Fedasil