Dilbeek verbiedt sluipverkeer op lokale wegen tijdens spitsuren

Het AZ Sint-Maria in Halle versoepelt vanaf vandaag de bezoekregeling. Iedere patiënt, die negatief getest heeft op corona, mag tijdens de bezoekuren telkens één persoon ontvangen. Bezoekers moeten overal in het ziekenhuis, dus ook in de kamer van de patiënt, een FFP2-masker of een chirurgisch...