Dilbekenaar ontwerpt kledingcollectie Juxtaposed

Juxtaposed wil eigenlijk zeggen dat je tegenovergestelde dingen samen gaat brengen. “Dingen of elementen die je niet meteen samen ziet of samen hoort gaan wij tegenover elkaar plaatsen en zorgen dat er toch een soort van synergie ontstaat”, zegt Gilles Devos.

Gilles en Marc brainstormen eerst samen over nieuwe ontwerpen en dan gaat Marc aan de slag met photoshop. Hij plaatst iconische gebouwen of voorwerpen tegenover een oud schilderij. Ook in zijn thuisgemeente Dilbeek haalt Gilles wel eens inspiratie.

“Een bar in Dilbeek hebben we een nieuwe bestemming willen door het meer een Canadese dennenboom-achtergrond te geven. De lichteffecten op de print maken dat je je bijna in een droomwereld bevindt”, besluit Devos. In augustus is de online verkoop van de sweaters begonnen. Alle info vind je op www.juxtaposedcollection.com