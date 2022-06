Dina is 1.000ste trekpaardveulen van Vlaams-Brabant

Op de jaarmarkt in Herne op Pinkstermaandag werd Dina voorgesteld. Dina is het 1.000 trekpaardveulen dat geboren werd dankzij de provinciale veulenpremie. Die premie moet het Brabants trekpaard en bijhorende trekpaardcultuur in stand houden.

Fokker Frederik Feytens uit Huldenberg had met zijn veulen Dina van de Zandgroeve van Vlaams-Brabant heel wat bekijks op de jaarmarkt in Herne. Dina is het duizendste veulen dat geboren werd dankzij een premie die de provincie Vlaams-Brabant verdeelt. “Het Brabants trekpaard was ooit één van de grootste exportproducten van ons land, maar dreigt sinds de mechanisatie in de landbouwsector te verdwijnen. Met de premie dragen we bij aan de instandhouding van het ras”, zegt gedeputeerde voor platteland en toerisme Gunther Coppens.

De premie van 500 euro wordt sinds enkele jaren in twee delen betaald. De hervorming kwam er nadat er misbruik werd gemaakt van de premie. Enkele jonge paarden werden verkocht aan Japanners, waar ze als sushi op het bord belandden. Daarom wordt nu een eerste deel uitbetaald bij de geboorte, een tweede deel op latere leeftijd als het paard slaagt voor een bekwaamheidsproef.

“De opsplitsing van de premie moet fokkers stimuleren om trekpaarden op te leiden en in te zetten. In het algemeen zien we in Vlaanderen een dalende tendens in het aantal ingeschreven trekpaardveulens. Maar dat het aandeel van de provincie Vlaams-Brabant blijft stabiel. De laatste jaren schommelt dat aantal tussen de 90 en 100 veulens per jaar”, aldus Coppens.