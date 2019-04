"Directie UPS te vaag over toekomst vestiging in Diegem"

De vakbonden van koerierdienst UPS hebben maandag tijdens de onderhandelingen over de recent aangekondigde herstructurering naar eigen zeggen een "te vaag" antwoord gekregen op hun vraag naar de toekomst van de vestiging in Diegem. Ze eisen zowel voor de vestiging in Diegem als die in Lummen een cao werkzekerheid. Op 29 april worden de gesprekken voortgezet.

De directie wil in het kader van deze herstructurering 94 jobs schrappen in Diegem en het contract van 17 anderen inkorten. Om hun ongenoegen over deze beslissing te uiten werden de afgelopen weken al twee acties gevoerd. Afgelopen dinsdagnacht werd aan de hoofdzetel van UPS in Eindhoven, waar de nachtshift van Diegem naartoe verhuist, nog een filterblokkade opgeworpen ten aanzien van de uitrijdende bestelwagens. De vakbonden nemen het niet dat een winstgevend bedrijf als UPC dergelijke beslissingen neemt. UPS stelt in ons land 1200 mensen te werk waarvan een 900-tal in Diegem en circa 120 in Lummen.

"Op onze vraag naar de toekomst van Diegem werd verwezen naar de geplande investeringen ten belope van 800.000 euro in gebouwen en machines”, zegt vakbondsman Olivier Van Camp (BBTK). “Dat is voor ons onvoldoende om aan te tonen dat UPS deze vestiging in de toekomst wil behouden en peanuts in vergelijking met de 128 miljoen die het bedrijf investeerde in een nieuwe infrastructuur in Eindhoven. Op onze vraag naar een ceo werkzekerheid heeft de directie ons om een voorstel gevraagd. Dat zullen we op 29 april verder bespreken. Voorlopig worden er geen nieuwe acties gevoerd."