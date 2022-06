Dirk Devroey geen rector van Vrije Universiteit Brussel

Dirk Devroey, schepen in Overijse en decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de VUB, feliciteerde zijn opponent Danckaert al. “De voorbije weken zijn we meermaals in debat gegaan met elkaar. We verschilden vaak van mening, maar nu is het tijd om eensgezind achter de Vrije Universiteit Brussel te staan en werk te maken van de grote uitdagingen die eraan komen”, zegt Devroey.

De 57-jarige Jan Danckaert was al rector ad-interim. De professor in de fysica wil focussen op drie kernopdrachten: onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact. Hij zegt dat de uitdagingen van de universiteit groot zijn, zeker in het huidige tijdsgewricht. “Hoezeer ik de behoefte aan rust ook begrijp, zullen er ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt”, aldus Danckaert. “Ik wil onze universiteit en gemeenschap verder laten bloeien, met aandacht voor wetenschappelijke vrijheid, maatschappelijke impact en administratieve vereenvoudiging.”

De voorbije weken was er op de VUB ook heel wat te doen rond meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Studenten vinden dat de universiteit daar te laks en te laat op reageert. Vorige vrijdag zei Danckaert nog dat "elk geval van grensoverschrijdend gedrag er een te veel is, en dat de VUB elke melding ernstig neemt."