Dodelijk ongeval met fietser in Mollem

In Mollem, bij Asse, deed zich vanochtend vroeg een dodelijk ongeval voor met een jonge fietser ter hoogte van het kruispunt van de Assesteenweg met de Velm. Een jongen van 19 jaar uit Asse werd gegrepen door een vrachtwagen toen hij de rijbaan wilde oversteken.

Het ongeval deed zich vanochtend rond 6 uur voor op het kruispunt van de Assesteenweg met de Velm. "Een jongen van 19 jaar uit Asse werd gegrepen door een vrachtwagen toen die de rijbaan wilde oversteken", zegt Sabine Lievens van het parket van Halle-Vilvoorde. "Uit het onderzoek van de verkeersdeskundige ter plaatse is gebleken dat de fietser reglementair reed op het fietspad, dat gelegen is aan de linkerkant van de rijbaan. Bij het oversteken van de rijbaan is de fietser gegrepen door de vrachtwagen. De vrachtwagenbestuurder reed niet te snel, heeft de fietser nog willen ontwijken en geremd, maar heeft toch de fietser geraakt.”

De vrachtwagenchauffeur heeft meteen na het ongeval een negatieve ademtest afgelegd. Op het moment van de tragische feiten kwam uit de tegenovergestelde richting ook een wagen gereden. “Uit het onderzoek blijkt dat die niet rechtstreeks betrokken is bij het ongeval, maar de bestuurder wordt net als de vrachtwagenchauffeur nog verhoord. Het parket heeft ook een wetsdokter aangesteld om een uitwendige schouwing te verrichten op het overleden slachtoffer en om een bloedstaal van hem af te nemen”, aldus Lievens.

Door het ongeval is de Assesteenweg volledig afgesloten tussen Velm en Terheidenboslaan. “Zwaar verkeer moet omrijden via de E40 en Edingsesteenweg. Doorgaand verkeer moet omrijden via de N9 richting Zellik. Daar zijn momenteel werken aan de gang, maar de aannemer van de werken reorganiseert de werf zodat vlot verkeer mogelijk is”, laat de gemeente Asse weten.

