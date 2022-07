Dodelijk ongeval op A12 in Strombeek: aansluiting met Ring versperd

Op de aansluiting van de A12 met de Ring in Strombeek-Bever is een dodelijk ongeval gebeurd. De rijweg is er afgesloten richting de Ring.

De hulpdiensten werden opgeroepen rond 10.10 uur opgeroepen. De Federale Politie bevestigt dat er één dodelijk slachtoffer te betreuren valt en dat er maar één voertuig bij ongeval betrokken was. Het parket Halle-Vilvoorde heeft een verkeersdeskundige aangesteld. “Volgen een getuige wilde een voertuig aan de verkeerswisselaar Wemmel vanaf de A12 richting Brussel, last minute toch nog de afslag naar de ring nemen”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “Hij botste tegen een verlichtingspaal en het voertuig ging over de kop. Het slachtoffer werd vermoedelijk uit het voertuig geslingerd en is overleden. Zijn identiteit is nog niet gekend. Er zijn geen andere personen betrokken.”