Douaniers luchthaven voeren actie

Op 4 jaar tijd daalde het aantal personeelsleden van ongeveer 53 naar 32, zo klinkt het. "En dat terwijl het aantal taken die moeten worden uitgevoerd steeds meer zijn toegenomen", aldus het ACV Openbare Diensten.

De luchthaven van Zaventem heeft nu 650 vluchten per dag en 24,8 miljoen passagiers per jaar. Toch zijn er op bepaalde tijdstippen slechts twee douaniers aanwezig voor controles. Met veiligheidsrisico’s als gevolg. De controles zijn veel omvattend. Zo controleren douaniers passagiers en hun bagage onder andere op alcohol, drugs, sigaretten, cash geld, namaakproducten. Daarnaast zijn er nog specifieke taken zoals inscannen van bagage, BTW-aangiftes doen, verdachte geldtransporten nagaan of opvolgen van tips van opsporingsdiensten.

"Na eerdere stiptheidsacties volgden er beloftes voor meer aanwervingen. Maar in de praktijk kwam daar niets van terech", zegt het ACV. Het personeel eist daarom deze keer spijkerharde garanties. Er moet bijkomend personeel worden aangeworven en ingezet in de douanediensten van Zaventem. "De aangekondigde toekomstige aanwervingen zijn niet voldoende. Die zijn namelijk nodig om de gevolgen van de Brexit op te vangen en zijn dus geen antwoord op het structurele personeelstekort."