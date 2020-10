Drie doden bij ongeval met spookrijder in Machelen

Op de E19 in Machelen zijn vanmiddag drie doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens de eerste vaststellingen reed een spookrijder die probeerde weg te vluchten van de politie frontaal in op een bestelwagen.

Een inwoner had deze voormiddag de politie op de hoogte gebracht van drie mannen die zich verdacht gedroegen aan een woning vlakbij de Mechelsesteenweg in Nossegem, een deelgemeente van Zaventem. Toen een patrouille ter plaatse kwam, sloegen de drie op de vlucht met hun wagen. Daarop zette de politie de achtervolging in. TDe politie wou de wagen klem rijden, maar dat mislukte.

De bestuurder wilde ter hoogte van Melsbroek de E19 richting Brussel nemen, maar de bestuurder koos de verkeerde afslag en reed in de omgekeerde richting de autosnelweg op. Daarop reed de wagen frontaal in op een bestelwagen. De drie inzittenden in de vluchtende wagen kwamen om het leven, de bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Door het ongeval is de oprit richting de E19 volledig versperd.