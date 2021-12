Drie verdachten van inbrakengolf opgepakt in Zemst

De politie van de zone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie mannen opgepakt die mogelijk gelinkt kunnen worden aan meerdere inbraken in Weerde, Hofstade, Eppegem en in omliggende politiezones. Ze moesten uiteindelijk worden vrijgelaten maar het onderzoek loopt verder.

De drie – twee twintigers en een minderjarige – werden rond 0.30 uur opgemerkt in de Stationslaan in Zemst door politieagenten die na hun dienst naar huis reden. De verdachten liepen via de Heidestraat naar het Stationsplein in Weerde en voldeden – ook al door hun schichtig gedrag – aan het profiel voor de recente inbrakengolf in de gemeente. Uiteindelijk werden ze door de KASTZE-ploegen gecontroleerd en vervolgens aangehouden.

Zaterdagavond tussen 18 en 22 uur was nog gepoogd in te breken in de Linterpoortenlaan, vlakbij de Kluisweg. Ook vanuit de Rekelstraat in Eppegem kwam later een melding van een inbraakpoging. In een poging om de verdachten materieel te linken aan feiten lanceerde de politie zondagmorgen in allerijl een oproep via Facebook. “Er worden getuigen gezocht die tussen 18 en 00.30 uur drie jonge mannen hebben opgemerkt die zich te voet verplaatsten, mogelijks vanuit Eppegem via de Linterpoortenlaan richting Stationslaan naar Weerde. Een van hen droeg een opvallende gele trui”, klonk het.

“De drie kunnen mogelijk gelinkt wordt aan de recente inbraken in onze gemeente en omliggende zones”, legt korpschef Filip Van Steenbergen van zone KASTZE uit. “Hun profiel komt overeen met dat van een daderbende die zich vaak verplaatst via de trein. Ze stappen aan een station af, beginnen aan hun ‘tocht’ en nemen vervolgens dan de eerstvolgende trein in een ander station. We gaan hen voorlopig niet kunnen vasthouden maar het onderzoek loopt verder. Als blijkt dat die link er wel degelijk is, zullen ze meteen geseind worden.” De drie bleken ook niet over geldige verblijfsdocumenten te beschikken.