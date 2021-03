Drogenbos voert begin mei aangepaste blauwe zone in

In februari werd de invoering van de blauwe zone in Drogenbos uitgesteld. Volgens inwoners waren de maatregelen niet realistisch en ook de politiek in Drogenbos zat niet op dezelfde golflengte over de blauwe zone. Daarom werd die de voorbije weken aangepast. Op de meeste locaties mag je straks drie uur gratis parkeren. In de oude plannen was dat twee uur. Verder mogen er drie in plaats van twee bewonerskaarten per gezin aangevraagd worden. Voor de derde kaart betaal je wel 150 euro per jaar.

Als inwoners een goede motivatie voorleggen, kunnen ze zelfs een vierde bewonerskaart aanvragen. Die kost jaarlijks 375 euro, maar de aanvraag moet wel goedgekeurd worden door het schepencollege. Daarnaast biedt de gemeente ook een vrijstellingskaart per adres aan met tien beurten. Op zaterdag tot slot wordt de blauwe zone ingekort. Die zal dan niet tot 19 uur duren, maar tot 14 uur. De blauwe zone wordt in Drogenbos op 3 mei van kracht.