Drone helpt bij restauratie Kasteel van Huizingen

In het najaar van 2024 start de renovatie van het dak van het Kasteel van Huizingen. Monumentenwacht vloog vandaag met een drone boven het kasteel om de omvang en de impact van de werken in te schatten. “De drone levert haarscherpe foto’s van schade die anders misschien onopgemerkt blijft”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

Monumentenwacht Vlaams-Brabant gaat mee met zijn tijd. Sinds kort maken de wachters gebruik van een drone. Om op moeilijk bereikbare plaatsen als daken of kerktorens te geraken, gebruiken ze vandaag vaak ladders en of touwen. “Maar soms zijn bepaalde onderdelen van een gebouw erg moeilijk of niet bereikbaar. En dan is de inzet van een drone interessant. De drone levert haarscherpe foto’s van schade, die anders misschien onopgemerkt blijft”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

De drone wordt ook gebruikt bij de voorbereiding van de renovatie van het Kasteel van Huizingen. “Het is een beschermd monument dat klasse uitstraalt, maar dringend nood heeft aan restauratie. In een eerste fase zal het dak aangepakt worden, de totaalkost hiervoor wordt geraamd op ruim twee miljoen euro. Als alles goed gaat zullen de werken in het najaar van 2024 kunnen beginnen. In een tweede fase volgt daarna nog de restauratie van de gevels van het kasteel”, , zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen.