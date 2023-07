Een jaar na ‘Win je zaak’ in Halle: twee van de vier winkels blijven open

Een jaar geleden lanceerde de stad Halle de actie ‘Win je zaak’. De stad betaalde een jaar de huur van het pand van vier ondernemers. De starters kregen daarnaast een budget om het pand op te frissen en een reclamecampagne te lanceren. Een jaar later gaan twee van de vier winkels op eigen houtje verder. Het gaat om kledingzaak Elith, die van de Basiliekstraat verhuist naar de Klinkaert, en boekenwinkel Boek.

“Ik hou van boeken, maar een boekenwinkel openhouden is toch nog altijd iets anders”, zegt uitbaatster Katrien Hollevoet. “Ik had mezelf tot Nieuwjaar gegeven om uit te zoeken of het iets voor mij was. Dat blijkt dus zo te zijn, want ik doe dit echt graag. De grootste uitdaging? Met de voeten op de grond blijven, naar je eigen cijfers kijken en van daaruit ondernemen. Je niet vergelijken met grotere winkels en boekenketens.”

Twee winnaars van ‘Win je zaak’ hebben afgehaakt. “Ik weet niet of het echt misgelopen is bij hen”, zegt burgemeester Marc Snoeck. "De stad betaalde een jaar lang de huur van de panden. Bij één winkel heeft de eigenaar van het pand de huur verhoogd, waarop de uitbater is afgehaakt. De hondenbakkerij is ook gestopt, al blijft de uitbater wel ondernemen. Zij levert nu dierenvoeding aan huis.”