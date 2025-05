21 gemeenten uit onze regio ondertekenden al het Charter Gezonde Gemeente

Besturen die het charter ondertekenen engageren zich om preventieve gezondheid structureel te implementeren in hun meerjarenplannen. Zij voeren beleid dat gezonde keuzes stimuleert en een gezonde leefomgeving creëert. De organisatie Gezondheidsmakers staat hen daarin bij. Want investeren in preventie verlaagt de zorgkosten, verhoogt de levenskwaliteit en zorgt voor een veerkrachtige gemeenschap. “Elk geïnvesteerde euro in preventie wordt op lange termijn meerdere keren terugverdiend. Maar het is niet alleen een kwestie van geld besparen. Een gezondere bevolking is gelukkiger en toont meer mentale veerkracht,” aldus Eowyn Huybrecht, teamcoach van Gezondheidsmakers in Halle-Vilvoorde. Zij ondersteunt samen met haar team de lokale besturen.

Gezondheidsmakers gelooft in een sterk preventief gezondheidsbeleid op basis van data en wil met de methodiek Gezonde Gemeente procesmatig en impactgericht werken aan preventieve gezondheid. “Een preventief gezondheidsbeleid vandaag is een duurzame keuze voor de toekomst. Lokale besturen spelen hierin een sleutelrol. Zij kunnen snel en efficiënt inspelen op de lokale noden. Gezondheidsmakers helpt lokale besturen bepalen welke van die noden het hoogst zijn. Met de methodiek Gezonde Gemeente benadrukken we de factoren die dergelijk beleid succesvol maken,” legt Eowyn Huybrecht uit.

De lokale besturen Affligem, Asse, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Pajottegem, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem sluiten met de ondertekening van dit Charter aan bij een groeiend netwerk van Gezonde Gemeenten. Vandaag werkt al meer dan 75% van de Vlaamse lokale besturen op een kwaliteitsvolle manier aan preventieve gezondheid.

Gezonde Gemeente is een initiatief van Gezondheidsmakers in samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en met de steun van de Vlaamse overheid.