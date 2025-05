Halle ziet plan om gezonde schoolmaaltijden mee te bekostigen niet zitten: “Een te grote slok uit het budget”

De Vlaamse regering trekt vanaf volgend jaar 70 miljoen euro per jaar uit om gezonde voeding aan te bieden op scholen, goed voor 97 euro per leerling. De regering verwacht dat scholen die intekenen op het project minstens 73 euro per leerling bijdragen. Een te grote slok uit het budget, klinkt het in Halle.

"Het zou gaan om 4.626 leerlingen in de basisschool en in de kleuterschool. Vermenigvuldig dat met 73 euro, dan kom je uit aan een bedrag van 337.000 euro. Voor 1 jaar natuurlijk. Maal 6, dan zit je om en bij de 2 miljoen euro", zegt Louis Van Dionant, schepen van Jeugd en Onderwijs.

Volgens Vlaams minister van Welzijn Caroline Gennez zijn gezonde maaltijden cruciaal voor de gezondheid, leerprestaties en meer gelijke kansen voor alle kinderen. Lokale besturen kunnen kiezen of ze intekenen op het project. Halle heeft alvast een andere aanpak voor ogen.

“We zijn een ‘scholenstad’ en ja, het is natuurlijk heel veel geld. Wij geloven in een gerichte aanpak waarbij we mensen die het echt nodig hebben, willen opsporen en begeleiden via het OCMW", aldus Van Dionant.