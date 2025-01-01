Maatwerkbedrijf frist Oude Post en Mouterij Van Roye op: “Erfgoed combineren met sociale tewerkstelling”

De stad Halle knapt dit najaar twee historische gebouwen op. Het gaat om de Oude Post in het centrum en de Mouterij Van Roye. Zo blijven deze waardevolle gebouwen in goede conditie.

De werken aan de Oude Post zijn gestart en worden dit jaar nog afgerond. Het gaat om schilderwerken, herstellingen aan het dak en metselwerk en het reinigen van goten en platte daken. Maatwerkbedrijf 3W+ en een schrijnwerkerij voeren de werken uit. “Zo combineren we erfgoedzorg met sociale en duurzame tewerkstelling”, zegt schepen van Patrimonium Sven Pletincx. “De kostprijs van de werken bedraagt zo’n 36.000 euro. Voor de restauratie van het buitenschrijnwerk voorziet de stad nog eens zo’n 300.000 euro. Die werken gebeuren door de schrijnwerker Lutjeharms uit Lembeek.”

Morgen starten ook gelijkaardige werken aan de Mouterij Van Roye, waar zich het stadsarchief en streekmuseum den AST zich bevindt. “Ook hier voert 3W+ de werken uit. Het bedrijf schildert de ramen, bakgoten en het buitenmetaalwerk, herstelt kleine gebreken en zorgt voor een grondige reiniging. De werken duren minstens vier weken en kosten 35.000 euro”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Pieter Busselot. “Voor beide projecten vroeg de stad een erfgoedpremie aan. Op die manier houdt Halle twee historische gebouwen in goede conditie en versterkt het tegelijk de sociale economie.”

