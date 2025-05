Positieve evaluatie voor Hyacintenfestival

De stad Halle verwelkomde de voorbije weken tienduizenden bezoekers op het Hyacintenfestival. Het bloemenfeest verliep zonder grote incidenten en kende voor het eerst een betere spreiding van het aantal bezoekers, waardoor er minder extreme piekmomenten waren. "Een deel van het festival viel in de paasvakantie, waardoor er meer spreiding van bezoekers was. We hadden ook het geluk dat het drie weken droog en zonnig is gebleven, allemaal goed voor de spreiding van het aantal bezoekers," reageert boswachter Thomas Boonen van het Agentschap Natuur en Bos in Het Nieuwsblad.