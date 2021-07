In een week tijd verdubbeling van aantal coronabesmettingen in Halle-Vilvoorde

Het aantal coronabesmettingen in Halle-Vilvoorde is de voorbije week verdubbeld tegenover de week daarvoor. Intussen kreeg wel 83 procent van de volwassen bevolking in onze regio al een eerste vaccin.

De meeste besmettingen werden de voorbije week vastgesteld in Zaventem (35). Daarna volgen Grimbergen (29), Overijse (27), Vilvoorde (26) en Sint-Pieters-Leeuw (22). In het UZ Brussel verblijven momenteel 19 coronapatiënten, dat zijn er 6 meer dan vorige week. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde wordt 1 coronapatiënt verzorgd, 3 minder dan de week daarvoor.

Bijna 413.000 mensen in Halle-Vilvoorde kregen intussen hun eerste vaccinatie, goed voor 83 procent van de volwassen bevolking in de regio. Zo’n 240.000 inwoners zijn al volledig gevaccineerd.