Een wit laken aan je gevel of applaudiseren: teken van solidariteit voor hulpverleners

Her en der hangen in onze regio sinds 12 uur vanmiddag witte lakens aan de gevels van woningen. Daarmee volgen heel wat Vlamingen de oproep van een resem BV’s om op die manier je steun uit te spreken voor de vele zorgverleners die hard in de weer zijn om het coronavirus in te perken en de patiënten alle nodige zorg te bieden. Anderen spreken dan weer af om massaal te applaudisseren vanop hun balkon of door het raam.

Aan tal van gevels hangen vandaag witte lakens of zelfs witte handdoeken om de vele hulpverleners moreel een duwtje in de rug te geven. De oproep werd gelanceerd door heel wat BV’s, onder hen zanger Daan Stuyven uit Overijse. Op de foto zie je de gevel van een woning in Gooik. Ook de GO! basisschool De Klimop in Vilvoorde dankte al het verzorgende personeel in het land.

Anderen kiezen er dan weer voor om massaal te applaudisseren door open ramen, vanop balkons of in de tuin. Het is ook een manier om je steun en dankbaarheid te uiten aan de zorgverleners. Mooi moment vandaag in het AZ Sint-Maria in Halle: daar gaven tal van zorgverleners een lang applaus voor zichzelf en hun collega's. Beelden daarvan zie je straks in de nieuwsuitzending van RINGtv.