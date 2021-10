Eenrichtingsverkeer in Hoeilaartse Duboislaan vanaf 18 oktober

In Hoeilaart wordt in de Duboislaan, die door het Zoniënwoud loopt, vanaf maandag 18 oktober eenrichtingsverkeer ingevoerd. Dat is nodig voor de werken aan het nieuwe ecorecreaduct 'De Priorij'. Die zullen minstens een jaar duren.

De Duboislaan is een weg die vanuit Hoeilaart door het Zoniënwoud loopt naar Ukkel en Sint-Genesius-Rode. Vanaf 18 oktober zal je nog enkel in die richting kunnen rijden. Het verkeer dat vanuit Ukkel en Rode komt, zal omgeleid worden via Waterloo. De tijdelijke invoering van het eenrichtingsverkeer komt er om de werken mogelijk te maken aan het nieuwe ecorecreaduct ‘De Priorij’ in Hoeilaart. Die zullen minstens een jaar duren.