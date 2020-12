Eerste 950 Gordelbomen geplant in Sint-Pieters-Leeuw

In de Vlaamse Rand worden vandaag de eerste 950 ‘Gordelbomen’ geplant. In het totaal worden er in onder meer Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Overijse 7.500 hagen, struiken en bomen aangeplant. Eén voor elke persoon die zich tijdens de vorige Gordel opgaf voor deze plantactie. Het extra groen komt langs weides, in tuinen, maar ook op speelplaatsen of aan scoutslokalen.